Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LdC, PSG : ce qu’a dit João Neves juste avant de déclarer forfait face au Barça

Par Matthieu Margueritte
1 min.
João Neves @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Forfait de dernière minute face au FC Barcelone, João Neves semblait avoir « eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement » selon Canal+. Ce soir, on sait ce qu’a dit le milieu de terrain à un membre du staff parisien.

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter », a déclaré le Portugais selon Le Parisien. Face à ces mots, Luis Enrique n’a alors pas hésité une seconde à le sortir de la feuille de match et à le remplacer par Warren Zaïre-Emery.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
João Neves

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
João Neves João Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier