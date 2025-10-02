Ligue des Champions
LdC, PSG : ce qu’a dit João Neves juste avant de déclarer forfait face au Barça
1 min.
@Maxppp
Forfait de dernière minute face au FC Barcelone, João Neves semblait avoir « eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement » selon Canal+. Ce soir, on sait ce qu’a dit le milieu de terrain à un membre du staff parisien.
« Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter », a déclaré le Portugais selon Le Parisien. Face à ces mots, Luis Enrique n’a alors pas hésité une seconde à le sortir de la feuille de match et à le remplacer par Warren Zaïre-Emery.
