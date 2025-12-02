Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

PSG : la sortie forte de Luis Campos

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp

Lundi, le Paris Saint-Germain était à l’honneur lors du gala du Golden Boy 2025. Désiré Doué a remporté le titre suprême du meilleur jeune joueur pendant que Nasser Al-Khelaïfi a été élu meilleur président. Luis Campos n’est pas reparti les mains vides puisqu’il a gagné le trophée de meilleur Football Executive. Une distinction qui a fait le bonheur du Portugais, qui a eu quelques mots pour son club.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux, je remercie ma famille et tous ceux qui ont travaillé avec moi. Remporter ce prix dans un pays de football comme l’Italie est très important. Le club a transformé son projet grâce à la confiance du président, nous avons trouvé un entraîneur incroyable et nous avons la capacité de construire une bonne équipe, un groupe sérieux qui représente l’harmonie du football. Le plus difficile est de continuer sur cette lancée, mais nous sommes prêts. » Tout le monde est prévenu, le PSG en veut encore plus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Campos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Campos Luis Campos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier