PSG : la sortie forte de Luis Campos

Lundi, le Paris Saint-Germain était à l’honneur lors du gala du Golden Boy 2025. Désiré Doué a remporté le titre suprême du meilleur jeune joueur pendant que Nasser Al-Khelaïfi a été élu meilleur président. Luis Campos n’est pas reparti les mains vides puisqu’il a gagné le trophée de meilleur Football Executive. Une distinction qui a fait le bonheur du Portugais, qui a eu quelques mots pour son club.

« Je suis très heureux, je remercie ma famille et tous ceux qui ont travaillé avec moi. Remporter ce prix dans un pays de football comme l’Italie est très important. Le club a transformé son projet grâce à la confiance du président, nous avons trouvé un entraîneur incroyable et nous avons la capacité de construire une bonne équipe, un groupe sérieux qui représente l’harmonie du football. Le plus difficile est de continuer sur cette lancée, mais nous sommes prêts. » Tout le monde est prévenu, le PSG en veut encore plus.