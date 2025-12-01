Monaco-PSG : Jérôme Rothen tacle Clément Turpin

C’est l’une des images du dernier week-end de Ligue 1. Après le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain, beaucoup se demandent encore comment Clément Turpin a fait pour ne pas expulser directement Lamine Camara après son tacle sur la cheville de Lucas Chevalier. Ce lundi, le directeur de l’arbitrage, Antony Gautier, a d’ailleurs confirmé que l’arbitre du match aurait dû sortir le carton rouge.

Pas de quoi surprendre Jérôme Rothen qui n’en revient toujours pas de la décision de M. Turpin. « Sur le tacle ignoble de Camara sur Chevalier, on m’explique qu’un critère sur les quatre n’est pas rempli. C’est le fait que l’impact est en dessous de la malléole. Si l’impact est au-dessus de la malléole, c’est rouge. Là, vu que c’est bas, ce n’est pas rouge. Si la cheville de Chevalier est au sol, c’est triple fracture de la malléole et sa cheville finit dans le port de Cap-d’Ail », a-t-il déclaré sur RMC Sport.