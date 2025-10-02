PSG : pourquoi Luis Enrique a préféré titulariser Mbaye plutôt que Lee

Hier soir, c’était l’une des surprises de la composition de départ du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (2-1). En plus d’avoir aligné Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, Luis Enrique a également décidé de titulariser le jeune Ibrahim Mbaye. Positionné sur le flanc gauche, le jeune Parisien n’a pas tremblé et a signé une performance saluée par l’ensemble des médias.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, RMC Sport nous explique pourquoi Luis Enrique a choisi de le lancer, plutôt que de faire confiance à un Kang-in Lee plus expérimenté. L’Espagnol a tout simplement jugé que Mbaye apportait plus de mobilité et un plus gros travail dans les efforts défensifs. Ça n’a pas empêché le Sud-Coréen de réaliser une excellente entrée en jeu, avec un tir sur le poteau notamment.