Commenter 2
Exclu FM SPL

Sergio Conceição proche d’Al-Ittihad

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Sérgio Conceição sur le banc @Maxppp

Laurent Blanc limogé le 28 septembre dernier, Al-Ittihad est à la recherche de son nouvel entraîneur. Et le club saoudien a de l’ambition puisqu’il lorgne sur de grands noms du football mondial. Nous vous avions ainsi révélé que Santiago Solari faisait partie de la short-list, tout comme Roger Schmidt, Mark van Bommel ou encore Luciano Spalletti.

Mais c’est un autre homme qui pourrait finalement atterrir sur le banc de l’actuel 3e de la Saudi Pro League. En effet, Sergio Conceição serait selon nos informations proche d’accepter l’offre d’Al-Ittihad. Le Portugais de 50 ans est sans poste depuis son départ de l’AC Milan la saison passée.

Pub. le - MAJ le
