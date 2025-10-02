Sergio Conceição proche d’Al-Ittihad

Laurent Blanc limogé le 28 septembre dernier, Al-Ittihad est à la recherche de son nouvel entraîneur. Et le club saoudien a de l’ambition puisqu’il lorgne sur de grands noms du football mondial. Nous vous avions ainsi révélé que Santiago Solari faisait partie de la short-list, tout comme Roger Schmidt, Mark van Bommel ou encore Luciano Spalletti.

La suite après cette publicité

Mais c’est un autre homme qui pourrait finalement atterrir sur le banc de l’actuel 3e de la Saudi Pro League. En effet, Sergio Conceição serait selon nos informations proche d’accepter l’offre d’Al-Ittihad. Le Portugais de 50 ans est sans poste depuis son départ de l’AC Milan la saison passée.