Franck Haise réagit au 14e match européen sans victoire de l’OGC Nice

Il n’y a pas eu de miracle à Istanbul. Durant cette 2e journée de Ligue Europa, l’OGC Nice s’est incliné sur la pelouse de Fenerbahçe 2-1, non sans avoir démérité. Le doublé d’Aktürkoglu après 25 minutes a été rédhibitoire pour des Aiglons, malgré la réduction de l’écart signée Kevin Carlos sur penalty avant la pause. «Il faut avoir beaucoup plus de justesse technique dans ce type de match pour prendre des points. L’état d’esprit a été plutôt bon, l’équipe n’a pas lâché mais il faut plus de justesse à ce niveau. Je pense que Fenerbahçe a mieux joué une partie du match dans la maîtrise, sur le plan technique», constate Franck Haise après cette seconde défaite en autant de matchs. Les Aiglons sont tout en bas du classement avec cette nouvelle désillusion.

«L’équipe s’est accrochée. Avec certainement des limites mais elle s’est accrochée et a mis beaucoup de volonté. Il faut plus de justesse pour que cette volonté soit mieux récompensée», positive le technicien niçois en conférence de presse, alors que se présentent le Celta Vigo, Fribourg, le FC Porto ou encore Braga lors des prochains rendez-vous. «Ça ne change rien, j’ai envie qu’on gagne notre premier match en Coupe d’Europe. On ne l’a pas fait l’an passé. J’ai envie qu’on ait une première victoire, on jouera toujours la Coupe d’Europe à fond. Il en manquera peut-être toujours mais on jouera avec nos armes. (…) Je suis là pour me battre, pour aider mes joueurs. Je suis déçu qu’on ne fasse pas mieux sur le plan technique mais je serai toujours avec eux quand ils feront le maximum, comme ce soir». Le Gym prolonge sa série à 14 matchs européens consécutifs sans victoire.