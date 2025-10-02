Ligue Europa Conference : Strasbourg s’en sort bien à Bratislava

La Ligue Europa Conference ouvrait ses portes ce jeudi soir, avec la première apparition de Strasbourg dans cette compétition européenne. Le RCSA débutait avec un déplacement sur la pelouse du Slovan Bratislava, club slovaque. Un déplacement loin d’être aisé et cela se constatait au cours d’un premier quart d’heure totalement dominé par les locaux. Les hommes de Liam Rosenior, qui proposait un onze remanié, étaient à la peine mais c’était bien eux qui ouvraient la marque. Enfin pas totalement puisque le but était inscrit contre son camp par Yirajang, suite à un centre venu de la gauche signé Godo (0-1, 26e).

Mis en difficulté par de vaillants Slovaques, les Strasbourgeois s’en remettaient au talent individuel de ses hommes, sur une belle action collective toutefois. Bien lancé, Godo, très remuant, servait Ouattara dans un mouchoir de poche et ce dernier croisait parfaitement sa frappe (0-2, 41e). Rien n’était facile pourtant dans cette rencontre pour les Alsaciens, et Ibrahim réduisant la marque de la tête sur corner (1-2, 64e). Chaque coup de pied arrêté amenait le danger devant les cages de Penders et les occasions se multipliaient en fin de match. La chance penchait pour les Strasbourgeois ce jeudi soir, et ils entament ainsi parfaitement leur campagne européenne avec une victoire à l’extérieur.

Le classement de la Ligue Europa Conference.