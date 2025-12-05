Menu Rechercher
L2 : 11e match de suite sans défaite pour Le Mans, match arrêté entre Bastia et le Red Star à cause d’un fumigène jeté sur un joueur

Par Jordan Pardon
1 min.
Le MansE @Maxppp
Le Mans 1-0 Amiens

Mais jusqu’où iront ces Manceaux ? Promus cette saison en Ligue 2, les hommes de Patrick Videira ont connu une première phase de prise de repères, marquée par trois défaites sur leurs cinq premiers matchs. Mais depuis, tous les signaux sont au vert. En s’imposant ce soir face à Amiens (1-0), les Sarthois ont enchaîné un 11e match de Ligue 2 sans défaite (un 13e toutes compétitions confondues). C’est l’ex-Marseillais, Antoine Rabillard, qui a marqué le seul but du match d’une tête décroisée sur un centre de Calodat (40e, 1-0). Le Mans grimpe provisoirement à la 4e place du championnat, Amiens est 16e.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 31 15 +13 9 4 2 27 14
2 Logo ASSE ASSE 29 15 +11 9 2 4 33 22
3 Logo Red Star Red Star 29 16 +6 8 5 3 21 15
4 Logo Le Mans Le Mans 27 16 +4 7 6 3 20 16
5 Logo Reims Reims 25 15 +8 7 4 4 28 20
6 Logo Montpellier Montpellier 24 15 +3 7 3 5 17 14
7 Logo Pau Pau 23 15 -2 6 5 4 21 23
8 Logo Guingamp Guingamp 23 16 -4 6 5 5 24 28
9 Logo Annecy Annecy 22 16 +4 6 4 6 20 16
10 Logo Dunkerque Dunkerque 21 15 +8 5 6 4 26 18
11 Logo Grenoble Grenoble 20 16 -2 5 5 6 18 20
12 Logo Clermont Clermont 19 16 -4 4 7 5 16 20
13 Logo Rodez Rodez 17 15 -6 4 5 6 15 21
14 Logo Boulogne Boulogne 16 16 -7 4 4 8 17 24
15 Logo Laval Laval 15 15 -4 3 6 6 12 16
16 Logo Amiens Amiens 15 16 -6 4 3 9 19 25
17 Logo Nancy Nancy 15 16 -8 4 3 9 14 22
18 Logo Bastia Bastia 8 16 -14 1 5 10 6 20
Voir le classement complet

Autre sensation de ce vendredi soir en Ligue 2 : le carton d’Annecy face à Guingamp. Les hommes de Laurent Guyot l’ont emporté grâce à des réalisations de Larose, auteur d’un coup de tête piquant sur un centre de Billemaz (4e, 1-0). Larose s’offrait même un doublé après l’heure de jeu (61e, 2-0), tandis que Ben Hamed Touré portait le score à 3-0 après un festival (63e, 3-0). Guingamp est 8e, Annecy est 9e. De son côté, Grenoble a enfoncé Nancy (1-0), battu sur ses 4 derniers matchs de Ligue 2. L’unique but de cette rencontre était à mettre à l’actif de Jessy Benet, buteur sur penalty (49e, 1-0). Clermont et Boulogne n’ont pas été en mesure de se départager (1-1), tandis que la rencontre entre Bastia et le Red Star a été arrêtée après qu’un fumigène lancé par un supporter bastiais eut touché un joueur adverse.

Pub. le - MAJ le
