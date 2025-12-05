Menu Rechercher
CdM 2026 : la réaction sobre d’Erling Haaland après le tirage de la France et du Sénégal

Par Hanif Ben Berkane
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp

Ce vendredi soir, l’équipe de France a été fixée concernant son Mondial 2026. Du moins quasiment. La formation de Didier Deschamps sait déjà qu’elle affrontera le Sénégal et la Norvège cet été aux Etats-Unis. Mais pour la dernière équipe, il faudra attendre les barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq). Et depuis, les réactions pleuvent.

Si Didier Deschamps s’est exprimé au micro de M6/RTL sur ce tirage, du côté de la Norvège, Erling Haaland a utilisé une méthode de communication différente, plus de son âge. Le Norvégien, comme il en a l’habitude, a réagi via une story sur son compte snapchat. Avec un message sobre : « La France et le Sénégal seront des adversaires redoutables ». Voilà qui est clair.

