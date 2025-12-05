Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps réagit au tirage relevé des Bleus avec le Sénégal et la Norvège

L’Équipe de France est désormais fixée, ou presque. Deux gros morceaux attendront les Bleus en phase de poule de la prochaine Coupe du Monde : la Norvège d’Erling Haaland, qui a terminé première de son groupe de qualification haut la main malgré la présence de l’Italie (24 points sur 24), mais aussi le Sénégal, champion d’Afrique 2021 et nation en plein essor depuis plusieurs années.

La suite après cette publicité

Concernant le dernier adversaire, il faudra attendre les barrages intercontinentaux du mois de mars pour en connaître l’identité : ce sera la Bolivie, l’Irak ou le Suriname. L’ancien capitaine des Bleus, Hugo Lloris, et l’actuel milieu tricolore, Adrien Rabiot, avaient fait part de leur enthousiasme dans la foulée de ce tirage "relevé". Des mots sensiblement proches de ceux employés par le sélectionneur Didier Deschamps, qui participera à sa quatrième et dernière Coupe du Monde à la tête de l’équipe de France.

La suite après cette publicité

La logistique a souri aux Bleus et à DD avec la Côte Est

«On a deux équipes solides et une inconnue en attendant le troisième adversaire, mais ça fait un groupe dense, a relevé DD au micro de M6/RTL. Évidemment, il y a une motivation du côté du Sénégal : comme à chaque fois qu’il y a des équipes africaines qui rencontrent la France, car on a beaucoup de joueurs qui en sont originaires.» Mais DD se montre globalement satisfait de ce tirage, notamment pour des considérations géographiques. Pour rappel, les Bleus joueront leurs rencontres sur la côte Est - New York, Philadelphie, Boston, Toronto - où les températures sont moins étouffantes l’été.

«Cela aurait pu être pire aussi, les équipes sont de qualité et la zone (géographique) est plutôt pas mal, je dirai. Le camp de base ? On verra ça un peu plus tard avec le staff qui a déjà fait pas mal de repérage pour trouver la meilleure solution pour nous, et pour éviter d’avoir des déplacements longs. Ce n’est pas évident entre le camp de base et les infrastructures du terrain d’entraînement aussi, mais (ce serait bien) de pouvoir rester dans un secteur où il fera quand même des températures assez élevées.» Préserver les forces en présence pour la suite du tournoi, tel sera l’objectif de Didier Deschamps.