Match Slovan - Strasbourg en direct commenté
1re journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 2 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slovan et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa Conference League entre Slovan et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slovan et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Slovan Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Slovan et Strasbourg ?
Slovan Bratislava : le coach V. Weiss a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Takáč, Sandro Cruz, G. Kashia, K. Bajrič, C. Blackman, K. Savvidīs, R. Ibrahim, A. Yirajang, M. Tolić, T. Barseghyan, N. Marcelli.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, I. Doukouré, A. Omobamidele, L. Høgsberg, M. Amougou, Rafael Luís, S. El Mourabet, S. Amo-Ameyaw, A. Ouattara, K. Páez, M. Godo.
- Qui arbitre le match Slovan Strasbourg ?
Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Slovan Strasbourg ?
Bratislava accueille le match au Štadión Tehelné pole.
- Quelle est la date et l'heure du match Slovan Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par S. Amo-Ameyaw 26'.