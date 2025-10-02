Menu Rechercher
0 - 1
26'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 1re journée
Slovan
0 - 1
26'
Strasbourg
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
26'
0 - 1
(PD A. Ouattara) S. Amo-Ameyaw
Classement live 20 Slovan 1 22 Strasbourg 1
Possession 62% Strasbourg Slovan
Tirs 5 4 0 1 0 0
Compositions Slovan 4-2-3-1 Strasbourg 4-2-3-1
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Slovan Bratislava Tigran Barseghyan 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís 2 #2 Logo Slovan Bratislava Marko Tolić 2
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 28/30 93%

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
D
D
N
D
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Sebastian Nanasi Sebastian Nanasi Blessure à l'épaule Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire

Match Slovan - Strasbourg en direct commenté

1re journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 2 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slovan et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa Conference League entre Slovan et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slovan et Strasbourg.

Arbitres

Andrea Colombo arbitre principal
0.5
3.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Marco Ceccon arbitre assistant
Giovanni Baccini arbitre assistant
Kevin Bonacina quatrième arbitre
Gianluca Aureliano arbitre VAR
Valerio Marini arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Štadión Tehelné pole Bratislava
Štadión Tehelné pole
  • Année de construction : 2018
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30000
  • Affluence moyenne : 8748
  • Affluence maximum : 22500
  • % de remplissage : 35

Match en direct

Date 02 octobre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code SLO-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Slovan Bratislava
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slovan et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Slovan Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Slovan et Strasbourg ?

Slovan Bratislava : le coach V. Weiss a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Takáč, Sandro Cruz, G. Kashia, K. Bajrič, C. Blackman, K. Savvidīs, R. Ibrahim, A. Yirajang, M. Tolić, T. Barseghyan, N. Marcelli.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, I. Doukouré, A. Omobamidele, L. Høgsberg, M. Amougou, Rafael Luís, S. El Mourabet, S. Amo-Ameyaw, A. Ouattara, K. Páez, M. Godo.

Qui arbitre le match Slovan Strasbourg ?

Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Slovan Strasbourg ?

Bratislava accueille le match au Štadión Tehelné pole.

Quelle est la date et l'heure du match Slovan Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par S. Amo-Ameyaw 26'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
