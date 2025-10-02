Slovan Bratislava - Strasbourg : les compositions officielles

Strasbourg débute son aventure européenne en Europa Conference League par un déplacement en Slovaquie sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Alsaciens renouent avec l’Europe pour la première fois depuis la saison 2005-2006, une longue attente qu’ils comptent récompenser par un succès ce soir. En face, les Slovaques retrouvent cette compétition, eux qui étaient en Ligue des Champions l’année dernière (8 matchs et 8 défaites). Cette affiche est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Liam Rosenior opte pour un 4-2-3-1. Penders dans le but, Høgsberg est dans l’axe de la défense avec Omobamidele, Doukouré et Amougou latéraux. Luis avec El Mourabet dans le coeur du jeu, Ouattara en meneur. Enfin, Amo-Ameyaw et Paez entourent Godo en attaque. Chez les locaux, on démarre en 4-2-3-1. Une équipe sans grande surprise, c’est Marcelli qui ménèra l’attaque avec Barseghyan et Yirajang à ses côtés.

Les compositions

Slovan Bratislava : Takac - Blackman, Bajric, Kachia ©, Cruz - Ibrahim, Savvidis - Barseghyan, Tolic, Yirajang - Marcelli

Strasbourg : Penders - Amougou, Høgsberg, Omobamidele, Doukouré © - El Mourabet, Luis - Paez, Ouattara, Amo-Ameyax - Godo