Liga MX

L’incroyable propriété d’André-Pierre Gignac au Mexique

Par Josué Cassé
1 min.
André-Pierre Gignac sous les couleurs des Tigres @Maxppp

Désormais installé au Mexique depuis près de dix ans, André-Pierre Gignac continue de faire parler de lui, notamment pour ses performances abouties sous le maillot des Tigres. Mais pas seulement. Dans un reportage diffusé par Téléfoot, l’ancien buteur de l’OM a dévoilé son incroyable propriété : terrain de football, de padel, de basket (avec des peintures de Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James), mais aussi gigantesque piscine avec des toboggans dignes de centres aquatiques ou encore écran de cinéma géant.

Téléfoot
André-Pierre Gignac s’est découvert une nouvelle passion au Mexique : l’architecture 🏛️… avec toujours un clin d’œil à l’OM ⚪🔵. @YassinNfaoui
«Le cadre est sympa, loin de tout avec les montagnes tout autour. Je l’ai construit à partir de 0. La première fois que j’ai vu le terrain, j’ai pris une feuille de papier et je faisais des dessins dessus», a notamment avoué APG avant d’ajouter : «j’ai toujours rêvé depuis petit d’avoir un terrain de foot personnel».

Liga MX
Tigres
André-Pierre Gignac

Liga MX Liga MX (Mexique)
Tigres Logo Club Tigres UANL
André-Pierre Gignac André-Pierre Gignac
