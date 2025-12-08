L’incroyable propriété d’André-Pierre Gignac au Mexique

Désormais installé au Mexique depuis près de dix ans, André-Pierre Gignac continue de faire parler de lui, notamment pour ses performances abouties sous le maillot des Tigres. Mais pas seulement. Dans un reportage diffusé par Téléfoot, l’ancien buteur de l’OM a dévoilé son incroyable propriété : terrain de football, de padel, de basket (avec des peintures de Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James), mais aussi gigantesque piscine avec des toboggans dignes de centres aquatiques ou encore écran de cinéma géant.

«Le cadre est sympa, loin de tout avec les montagnes tout autour. Je l’ai construit à partir de 0. La première fois que j’ai vu le terrain, j’ai pris une feuille de papier et je faisais des dessins dessus», a notamment avoué APG avant d’ajouter : «j’ai toujours rêvé depuis petit d’avoir un terrain de foot personnel».