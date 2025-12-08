LdC : les arbitres des matches de l’OM et du PSG sont connus

L’Olympique de Marseille connaît l’homme qui dirigera son match de Ligue des Champions en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise. Il s’agit du Portugais João Pinheiro. Le Portugais n’a jamais arbitré le club phocéen, mais a dirigé les Belges une fois en Ligue Conférence. Il est également celui qui a dirigé la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham l’été dernier. Pour rappel, l’OM doit l’emporter afin de consolider sa présence dans le top 24 du classement.

Deuxième de ce classement, le Paris Saint-Germain sera, quant à lui, arbitré par un homme qu’il connaît bien contre l’Athletic Bilbao. Il s’agit de l’Allemand Daniel Siebert. Ce dernier est encore un jeune arbitre au niveau européen, mais il a déjà dirigé trois matches du PSG. Et à chaque fois, le club de la capitale s’est imposé. Enfin, c’est Danny Makkelie qui officiera lors du match entre Monaco et Galatasaray.