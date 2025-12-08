Menu Rechercher
LdC : Clément Turpin arbitrera le choc Real Madrid-Manchester City

Cinquième du classement de Ligue des Champions, le Real Madrid est plus que jamais bien placé pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Mais mercredi soir, son choc face à Manchester City s’annonce électrique. Au-delà du prestige de l’affiche, Madrid joue surtout un match qui pourrait être fatal à un Xabi Alonso plus que jamais remis en question.

Autant dire que les yeux de la planète football seront tournés vers le Bernabéu. Et pour arbitrer ce match XXL, l’UEFA annonce que c’est le Français Clément Turpin qui a été choisi. Il sera épaulé par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Stéphanie Frappart sera la quatrième arbitre, tandis que Jérôme Brisard sera chargé de la VAR.

