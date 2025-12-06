Menu Rechercher
Ligue 1

Ligue 1 : Toulouse regagne enfin face à un Strasbourg en plein doute

Après six matchs sans victoire, Toulouse s’est remis la tête à l’endroit en s’imposant logiquement face à Strasbourg ce samedi (1-0). Privés d’Emegha, suspendu par son club cette semaine, les hommes de Liam Rosenior n’ont rien montré.

Par Jordan Pardon
2 min.
Yann Gboho avec Toulouse @Maxppp
Toulouse 1-0 Strasbourg

Capitaliser sur le match nul arraché à Marseille (2-2) et rebondir après le revers subi face à Brest (1-2), tel était l’enjeu de ce soir pour Toulouse et Strasbourg. Vu le passé commun et récent des deux formations (Strasbourg s’était imposé deux fois la saison dernière), la faveur du pronostic penchait davantage pour le Racing. Mais à l’arrivée, la lecture du match nous a rappelé qu’il n’y avait pas vraiment de morale dans le football. Les Toulousains se sont logiquement imposés face à des Strasbourgeois en pénurie d’idées (1-0), peut-être aussi encore perturbés par l’épisode impliquant leur capitaine Emegha, suspendu par son club cette semaine pour la rencontre.

On peut le dire sans trop se mouiller : ce soir, le TFC a fait plus que lutter, il a maîtrisé son adversaire sans lui laisser de marge de manœuvre. La première période était largement à l’avantage des Toulousains, et leur joli visage montré sur le premier quart d’heure était récompensé avec un but d’Emersonn, décidément libéré et sûr de son football. Moins d’une semaine après avoir envoyé Nayef Aguerd au tapis, le Brésilien s’offrait sa troisième réalisation en L1. Un but moins spectaculaire, mais pas moins important qu’au Vélodrome.

Strasbourg n’a rien montré

Il profitait du pressing haut de Djibril Sidibé sur Ben Chilwell pour aller se présenter face à Penders. Sa réussite était symptomatique d’un joueur en pleine confiance : le Belge repoussait sa première tentative du droit, mais le ballon revenait comme par magie sur son pied gauche. C’était filoche (18e, 1-0). Conquérants, affirmés dans leurs ambitions, et solides derrière, les hommes de Carles Martínez Novell menaient logiquement à la mi-temps. On en était même à se demander s’ils étaient vraiment payés à hauteur de leur production, tant les Strasbourgeois n’avaient pas existé lors du premier acte.

Classement live Ligue 1 McDonald's

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Lens Lens 34 15 +13 11 1 3 26 13
2 Logo PSG PSG 33 15 +18 10 3 2 30 12
3 Logo Marseille Marseille 29 15 +20 9 2 4 35 15
4 Logo Lille Lille 29 15 +12 9 2 4 29 17
5 Logo Lyon Lyon 24 14 +6 7 3 4 21 15
6 Logo Rennes Rennes 24 15 +3 6 6 3 24 21
7 Logo Monaco Monaco 23 15 0 7 2 6 26 26
8 Logo Strasbourg Strasbourg 22 15 +5 7 1 7 25 20
9 Logo Toulouse Toulouse 20 15 +2 5 5 5 21 19
10 Logo Brest Brest 19 15 -4 5 4 6 20 24
11 Logo Nice Nice 17 14 -7 5 2 7 19 26
12 Logo Angers Angers 16 14 -5 4 4 6 12 17
13 Logo Paris FC Paris FC 15 14 -5 4 3 7 21 26
14 Logo Le Havre Le Havre 14 14 -8 3 5 6 13 21
15 Logo Lorient Lorient 14 14 -10 3 5 6 18 28
16 Logo Nantes Nantes 11 15 -11 2 5 8 13 24
17 Logo Metz Metz 11 14 -17 3 2 9 14 31
18 Logo Auxerre Auxerre 9 14 -12 2 3 9 8 20
Voir le classement complet

Malgré quelques étincelles du talentueux milieu paraguayen Julio Enciso après la pause, les hommes de Liam Rosenior ronronnaient plus qu’ils ne mordaient. Le grand méchant loup du début de saison, Joaquin Pachinelli, se transformait en la petite brebis galeuse face à un Charlie Cresswell intraitable et maître de ses duels. En 90 minutes, l’Argentin n’aura jamais eu l’occasion de cadrer la moindre frappe, à peine aura-t-il celle de tirer au but. Peu utilisé sur les derniers matchs, Paez tentait d’électriser cette rencontre, en vain. La seconde période était pauvre en occasions, et la frustration gagnait les rangs du Racing. Diego Moreira était averti, comme El-Mourabet pour un pied trop haut. Le Stadium pouvait enfin vibrer de joie après six matchs sans victoire du TFC. Grâce à ce succès, les Toulousains grimpent à la 9e place. Le Racing est 8e et nage en plein doute.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
Strasbourg

