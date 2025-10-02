EdF : l’avis tranché de Didier Deschamps sur le carton vert

Ce n’est pas une révolution, mais la mise en place du carton vert lors de la Coupe du Monde U20 marque tout de même une petite évolution dans le football. Mis en place par la FIFA, ce dispositif permet aux sélectionneurs de contester une décision arbitrale en faisant appel au VAR (les entraîneurs ont le droit de l’utiliser, au maximum, deux fois par match). En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s’est dit globalement pour cette nouvelle règle.

«Il y aura des pour, des contre. Pourquoi pas. Si ça doit évoluer et qu’il y a cette possibilité-là, on l’utilisera. Mais ce n’est pas moi qui prends ces décisions. Mais à partir du moment où ça va dans le sens de limiter les erreurs, je considère que c’est positif. Après, il ne faut peut-être pas en abuser. Quand on est joueur ou sélectionneur, la chose la plus difficile à digérer c’est l’injustice. Donc si ça permet d’avoir moins d’injustice… toute initiative, sans dénaturer non plus le football de base, qui va dans ce sens, ça me va.»