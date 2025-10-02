Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le discours gagnant de Luis Enrique à la mi-temps de Barça-PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain était mené par le FC Barcelone, mais le club de la capitale a su réagir pour égaliser avant la pause. À la mi-temps, Luis Enrique a d’ailleurs tenu un discours très motivant et apaisant à ses troupes. Des mots qui ont fait mouche puisque les Rouge et Bleu l’ont emporté 2-1 à la fin du match.

« C’est certain qu’il entre dans la tête de ses joueurs. À la mi-temps contre Barcelone, il y avait 1-1 et dans le calme, il a répété : On joue notre jeu, on va trouver des espaces, c’est sûr ! On va y arriver. Il est à la fois très très fort, le meilleur entraîneur du monde, et il possède des joueurs très intelligents qui répètent ce qu’il dit parce qu’ils sont convaincus qu’il a raison », a indiqué l’entourage du coach au Parisien.

Pub. le - MAJ le
