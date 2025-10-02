EdF : les mots de Didier Deschamps sur Paul Pogba

L’attente ne devrait plus être très longue pour Paul Pogba. Ces derniers jours, l’entraîneur de Monaco, Adi Hütter, avait confié son optimisme à l’idée de voir le champion du monde 2018 rejouer. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a lui, exprimé toute sa bienveillance à l’égard de son ancien joueur.

«Oui, il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après, il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. J’espère que ça se passera bien pour lui. Après, on verra. C’est tout le mal que je lui souhaite, déjà de passer cette première étape. Ca sera déjà une énorme joie pour lui.»