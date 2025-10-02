Menu Rechercher
Commenter

EdF : les mots de Didier Deschamps sur Paul Pogba

Par Jordan Pardon
1 min.

L’attente ne devrait plus être très longue pour Paul Pogba. Ces derniers jours, l’entraîneur de Monaco, Adi Hütter, avait confié son optimisme à l’idée de voir le champion du monde 2018 rejouer. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a lui, exprimé toute sa bienveillance à l’égard de son ancien joueur.

La suite après cette publicité

«Oui, il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après, il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. J’espère que ça se passera bien pour lui. Après, on verra. C’est tout le mal que je lui souhaite, déjà de passer cette première étape. Ca sera déjà une énorme joie pour lui.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Paul Pogba
Didier Deschamps

En savoir plus sur

France Flag France
Paul Pogba Paul Pogba
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier