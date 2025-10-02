Menu Rechercher
EdF : Didier Deschamps explique l’absence de Corentin Tolisso

Par Jordan Pardon
Excellent depuis la saison dernière, Corentin Tolisso patientera avant de revenir en Bleus, comme Florian Thauvin. Le Lyonnais n’a pas été convoqué par Didier Deschamps ce jeudi, qui a préféré miser sur Khephren Thuram, Manu Koné, Eduardo Camavinga ou encore Adrien Rabiot. Le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix.

«J’ai plus ou moins répondu avec Florian Thauvin. Il fait partie des pré-sélectionnés. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a fait partie de la génération victorieuse, je ne l’oublie pas. Mais je vois dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais je peux être amené à l’appeler et il peut être à nouveau sélectionné.»

