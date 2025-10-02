Algérie : Petkovic défend le choix Luca Zidane

Ce jeudi, Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des Fennecs retenus pour affronter la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Parmi les petits nouveaux, l’un fait forcément plus parler que les autres, à savoir Luca Zidane. Le fils de Zizou a récemment changé de nationalité sportive afin de représenter les Verts.

Convoqué pour ce rassemblement du mois d’octobre, le portier de Grenade est forcément attendu. En conférence de presse, Vladimir Petkovic a expliqué sa présence dans la liste, comme certains se questionnent sur ce choix. «Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe. (…) Est-ce qu’il sera le gardien numéro 1 ? C’est prématuré d’en parler maintenant.» Luca Zidane aura une carte à jouer puisque le sélectionneur de l’Algérie n’a pas été content de ses gardiens depuis sa prise de fonction. Il a décidé d’ouvrir son groupe à tous les postes. «Je vais donner la possibilité à de nouveaux joueurs de démontrer leurs qualités dans une situation importante pour l’équipe nationale. La porte est ouverte. J’ai pris 26 joueurs avec des jeunes qui doivent prendre de l’expérience.»