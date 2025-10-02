UEFA Europa League
Lille : l’ouverture du score d’Haraldsson face à la Roma
1 min.
Dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le LOSC a fort à faire. En déplacement sur la pelouse de l’AS Roma, les Lillois ont pourtant parfaitement débuté ce choc.
Après un joli travail de Meunier, Correia transmettait dans la surface à droite pour Haraldsson qui marquait du pied droit d’une frappe puissante sous la barre (6e). Une jolie finition.
