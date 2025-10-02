Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Lille : l’ouverture du score d’Haraldsson face à la Roma

Par Josué Cassé
1 min.
Haraldsson (Lille) @Maxppp

Dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le LOSC a fort à faire. En déplacement sur la pelouse de l’AS Roma, les Lillois ont pourtant parfaitement débuté ce choc.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
HARALDSSON LANCE LE LOSC À ROME APRÈS 6 MINUTES 🤩

Quel début de match de Lille, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️

#ROMLOSC｜ #UEL
Voir sur X

Après un joli travail de Meunier, Correia transmettait dans la surface à droite pour Haraldsson qui marquait du pied droit d’une frappe puissante sous la barre (6e). Une jolie finition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lille
Hákon Haraldsson

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lille Logo Lille
Hákon Haraldsson Hákon Haraldsson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier