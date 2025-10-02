Menu Rechercher
UEFA Europa League

OL : la magnifique tête plongeante de Martin Satriano

Par Josué Cassé
1 min.
Le Groupama Stadium de Lyon @Maxppp
Lyon 2-0 Salzbourg

Tombeur du FC Utrecht lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais voulait confirmer son excellent début de saison, ce jeudi soir, lors de la réception du RB Salzbourg. Et le début de match des Rhodaniens est déjà très animé. Après un penalty manqué par Sulc, les locaux ont finalement trouvé l’ouverture.

MARTIN SATRIANO OUVRE LE SCORE POUR L'OL APRÈS 11 MINUTES ! 🔥

1 pénalty manqué, 1 but, le début de match est fou et ça se passe sur CANAL+ 🖥️

#OLFCS｜ #UEL
Après un mauvais dégagement du portier adverse, Karabec récupérait le cuir et adressait un centre parfait pour Satriano, qui concluait d’une tête plongeante parfaite (1-0, 11e). Les hommes de Paulo Fonseca vont désormais devoir conserver cet avantage.

Pub. le - MAJ le
UEFA Europa League
Lyon
Martín Satriano

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Martín Satriano Martín Satriano
