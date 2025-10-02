UEFA Europa League
OL : la magnifique tête plongeante de Martin Satriano
1 min.
@Maxppp
Tombeur du FC Utrecht lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais voulait confirmer son excellent début de saison, ce jeudi soir, lors de la réception du RB Salzbourg. Et le début de match des Rhodaniens est déjà très animé. Après un penalty manqué par Sulc, les locaux ont finalement trouvé l’ouverture.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:15
MARTIN SATRIANO OUVRE LE SCORE POUR L'OL APRÈS 11 MINUTES ! 🔥Voir sur X
Après un mauvais dégagement du portier adverse, Karabec récupérait le cuir et adressait un centre parfait pour Satriano, qui concluait d’une tête plongeante parfaite (1-0, 11e). Les hommes de Paulo Fonseca vont désormais devoir conserver cet avantage.
