Le groupe très remanié de l’OL avec plusieurs jeunes face à Auxerre

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse d’Auxerre. Une rencontre importante pour les Gones qui n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matches. Battus cruellement en fin de match face au PSG avant la trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca désirent se relancer en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge Auxerre.

La suite après cette publicité

Un déplacement qui se fera avec de nombreux absents. Avec de nombreux joueurs suspendus (Morton, Tagliafico), l’OL doit aussi composer avec des absences majeures (Fofana, Nuamah, Kluivert, Ghezzal). Dès lors, Paulo Fonseca a convoqué de nombreux jeunes joueurs. Alors que Khalis Merah, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebé ou encore Téo Barisic sont convoqués, Ibrahima Fall et Adil Hamdani, jeune ailier prometteur de 16 ans, sont appelés pour la première fois.