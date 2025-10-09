Oviedo annonce son nouveau coach

Promu en Liga cette saison, le Real Oviedo pointe actuellement à la dix-septième place du classement. La formation ibère s’est montrée sans pitié avec Veljko Paunovic et l’a limogé ces dernières heures. Pour le remplacer, le promu a décidé de rappeler Luis Carrión à la rescousse.

«Le Real Oviedo et Luis Carrión ont conclu un accord pour le retour de l’entraîneur catalan sur le banc de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison», peut-on lire sur le communiqué. Un come-back pour Luis Carrión qui avait entraîné le club espagnol durant la saison 2023/2024.