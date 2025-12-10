Menu Rechercher
Real Madrid : un nouveau candidat étonnant pour remplacer Xabi Alonso

Ce choc entre le Real Madrid et Manchester City risque bien d’être le dernier match de Xabi Alonso à la tête des Merengues. Tout autre résultat qu’une victoire scellerait le sort de l’ancien milieu de terrain, et en Espagne, on parle déjà de son successeur. Les noms d’Alvaro Arbeloa, Zinedine Zidane, Santiago Solari et Jürgen Klopp reviennent ainsi de façon incessante depuis la défaite 2-0 contre le Celta de dimanche soir.

Et selon AS, les dirigeants du Real Madrid ont aussi Raul Gonzalez (48 ans) sur leur liste. Sans club actuellement après une longue aventure sur le banc du Real Madrid Castilla, l’ancien attaquant légendaire du club pourrait donc avoir l’opportunité de prendre les commandes de l’équipe première dans les semaines à venir. Son profil d’homme de la maison est jugé très intéressant par les décideurs merengues. Affaire à suivre…

