Le Real Madrid doit-il vraiment faire revenir Sergio Ramos ?

Oui, le Real Madrid a besoin de lui

D’abord, il convient de souligner que l’arrivée d’un défenseur central répondrait à un vrai besoin. La défense du Real Madrid est loin d’être exceptionnelle cette saison, et en plus de ça, il y a des blessures assez régulières à déplorer. Éder Militão va être absent pour quatre mois, Dean Huijsen est actuellement dans le dur physiquement et David Alaba est aussi un habitué de l’infirmerie. Un nouveau joueur de charnière - que ce soit Ramos ou un autre - semble nécessaire et qui de mieux qu’un joueur qui connaît déjà l’équipe et le club pour venir dépanner, en attendant l’arrivée d’un ou de plusieurs grand(s) défenseur(s) cet été.

Surtout, le Real Madrid manque de leaders et de personnalités fortes dans le vestiaire. Les différents départs qui se sont produits ces dernières années ont laissé un vestiaire orphelin de vrais patrons, de joueurs capables de remobiliser les troupes et de recadrer leurs partenaires. Sergio Ramos pourrait clairement remettre de l’ordre, remotiver tout le monde et surtout, tout indique qu’il serait plutôt du côté de Xabi Alonso, dont il était déjà proche en tant que joueur. Ce qui ferait forcément du bien à l’entraîneur… dans le cas où il ne soit pas licencié avant…

Il y a aussi un côté symbolique qui est à prendre en compte et qui peut même compter plus que ce qui se passe sur le terrain. Idôle des foules pendant des années, l’ancien capitaine pourrait apporter un peu d’enthousiasme et de bonheur à une opinion publique madrilène presque dépressive en ce moment, voire dégoûtée par son équipe. Son aura et son image permettraient de redonner un nouvel élan à la saison du Real Madrid.

Non, c’est une mauvaise idée

Quel est le réel niveau de Sergio Ramos ? C’est une question qu’il faut évidemment se poser. A presque 40 ans, il n’a pas été excellentissime dans un championnat mexicain certes compétitif, mais loin des exigences du haut niveau européen. Dès lors, difficile de l’imaginer être performant contre les meilleurs attaquants du continent en Ligue des Champions par exemple. Sur le plan footballistique, rien n’indique que le Sergio Ramos actuel apporterait une plus-value à l’effectif, par rapport à d’autres joueurs déjà présents, des jeunes du Castilla qui pourraient être promus ou même d’éventuelles recrues.

Autre aspect à prendre en compte : il risque d’être difficile pour Alonso - ou tout autre entraîneur - de le laisser sur le banc au vu de son statut. Ramos, même dans le cas où on parle d’une pige de six mois, ne correspond pas vraiment au projet d’avenir que veut lancer le Real. L’Andalou viendrait freiner la progression de joueurs comme Dean Huijsen ou Raul Asencio, qui ont besoin de prendre du temps de jeu, notamment dans les gros rendez-vous de Liga ou de Ligue des Champions.

Enfin, et c’est un argument à prendre en compte, de mauvaises prestations lors d’un retour viendraient gâcher son image. Parti du club la tête haute et encore performant, le défenseur andalou prendrait le risque d’écorner son statut de légende du club dans le cas où il ne parvient pas à atteindre le niveau attendu. C’est un gros risque qu’il prendrait, surtout qu’il est difficile de l’imaginer aussi performant que lors de son dernier passage à Madrid…