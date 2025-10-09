Kylian Mbappé explique sa célébration face au PSG

L’image a été vue par tous : Kylian Mbappé et son père qui célèbrent un but de Lille face au PSG, lors de la dernière journée de Ligue 1. Cela aurait pu être provocateur si l’identité du buteur avait été autre qu’Ethan Mbappé, le petit frère du buteur du Real Madrid. Impossible pour la famille Mbappé de réfréner sa joie, même si l’ancien attaquant du PSG a justement tenu à expliquer qu’il n’avait pas voulu exagérer dans la célébration.

En effet, interrogé sur cette scène en conférence de presse, il a justifié sa présence et son comportement ce soir-là, tout en rendant un bel hommage au PSG.« C’est mieux comme émotion car on n’a pas la pression de bien jouer. C’était super cool. Je ne devais pas venir mais il m’a dit de venir. C’était un grand match contre la meilleure équipe de France, et d’Europe actuellement. Je l’ai vécu par procuration, je ne pouvais pas trop fêter non plus car contre Paris, mais je suis très heureux pour lui, dans un club qui le comprend », a-t-il répondu avec franchise.