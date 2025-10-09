LdC : le promoteur de la Super League négocie avec l’UEFA

Le projet de Super League a pris un coup ces dernières heures. Joan Laporta et le FC Barcelone sont en train de se ranger du côté de l’UEFA. Les embrassades avec Nasser Al-Khelaïfi lors de la dernière réunion de l’ECA, devenue EFC pour European Football Clubs, symbolisent la fin de la mise au banc des Culés. « L’idée est de laisser le projet mourir », a même lâché le patron catalan, lâchant son allié de toujours dans ce combat : le Real Madrid, désormais seul. Presque seul car il reste également le promoteur de cette compétition A22 Sports Management. Un porte-parole a confirmé à l’AFP ces dernières heures l’existence de négociations avec l’UEFA pour modifier la formule actuelle de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Ce qu’ont fait A22 et les clubs de la Super League, c’est proposer à l’UEFA un accord qui consiste essentiellement à apporter une plateforme de diffusion gratuite et à changer très légèrement le format de compétition actuel», poursuit-il, rappelant que la justice européenne avait, selon lui, dénoncé la position dominante et abusive de l’UEFA. «Cette proposition d’innovation est sur la table. Maintenant, si l’UEFA ne souhaite pas la prendre pour des raisons qui lui appartiennent, on ne pourra pas continuellement tourner le dos à des décisions judiciaires». Cette source conclut en affirmant vouloir «démultiplier les revenus du foot, qui aujourd’hui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu’ils devraient être».