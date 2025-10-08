Zinedine Zidane arrive à Marseille avec un projet !
Zinedine Zidane revient à Marseille ! L’ancien entraîneur du Real Madrid ne vient bien évidemment pas prendre la place de Roberto de DZerbi à l’OM, mais il va bel et bine faire son retour dans la cité phocéenne.
Fabrizio Romano @FabrizioRomano – 16:42
🔙🇫🇷 Zinedine Zidane announces he’s coming back to the Orange Vélodrome in Marseille for a special family project with @UniverseFootOff. ⚽️Voir sur X
A symbolic return — for everyone who always dreamed of seeing Zidane at the Orange Vélodrome.
Selon le journaliste Fabrizio Romano, le champion du monde 1998 sera bientôt au Vélodrome pour un projet familial spécial avec la société Universe football. Il s’agit d’une entreprise qui organise des événements sur le football avec plusieurs czélébrités.
