Zinedine Zidane arrive à Marseille avec un projet !

Par Matthieu Margueritte
Zinedine Zidane revient à Marseille ! L’ancien entraîneur du Real Madrid ne vient bien évidemment pas prendre la place de Roberto de DZerbi à l’OM, mais il va bel et bine faire son retour dans la cité phocéenne.

🔙🇫🇷 Zinedine Zidane announces he’s coming back to the Orange Vélodrome in Marseille for a special family project with @UniverseFootOff. ⚽️

A symbolic return — for everyone who always dreamed of seeing Zidane at the Orange Vélodrome.
Selon le journaliste Fabrizio Romano, le champion du monde 1998 sera bientôt au Vélodrome pour un projet familial spécial avec la société Universe football. Il s’agit d’une entreprise qui organise des événements sur le football avec plusieurs czélébrités.

