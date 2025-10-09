Menu Rechercher
Angleterre : Thomas Tuchel tacle le public de Wembley

Par Matthieu Margueritte
Exempt de match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’Angleterre s’est organisé un match amical face au Pays de Galles. Les hommes de Thomas Tuchel ont plié la rencontre en marquant trois buts en vingt minutes (Rogers, Watkins, Saka). Cependant, le sélectionneur des Three Lions n’a pas apprécié l’ambiance de Wembley.

«Le stade était silencieux. Nous n’avons jamais reçu d’énergie de la part des supporters. Oui j’attendais plus de Wembley ce soir. Quand on n’entend que les supporters gallois… c’est un peu triste. L’équipe méritait un soutien massif aujourd’hui. Que peut-on donner de plus en 20 minutes ? Quand on n’entend que les supporters gallois pendant une demi-heure, c’est triste, car l’équipe méritait plus de soutien aujourd’hui», a-t-il confié à l’issue du match.

