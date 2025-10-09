Menu Rechercher
CdM U20 : les USA écrasent l’Italie et filent en 1/4 de finale

On connaît désormais 7 des 8 nations qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U20. Après le Mexique, l’Argentine, l’Espagne, la Colombie, la Norvège et la France, ce sont les États-Unis qui ont validé leur billet ce jeudi soir en écrasant l’Italie (3-0).

Cremaschi avait ouvert le score sur corner après un mauvais renvoi du portier italien (1-0, 15e) puis Tsakiris a marqué un superbe coup franc à l’entrée de la surface pour faire la décision (2-0, 79e). Dans les arrêts de jeu, Cremaschi s’est offert un doublé (3-0, 90+4e). Les Américains affronteront le vainqueur du match entre le Maroc et la Corée du Sud, qui s’affronteront cette nuit.

