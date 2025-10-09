Menu Rechercher
EdF U20 : la France file en quarts au bout du suspense en s’imposant contre le Japon

Par Allan Brevi
1 min.
Lucas Michal avec l'Equipe de France U20 @Maxppp
Japon U20 0-1 France U20

Miracle au bout de la nuit pour l’équipe de France U20. La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant le Japon (1-0, a.p.), mercredi à Santiago du Chili. Longtemps tenus en échec par une solide formation nippone qui avait terminé en tête de son groupe en phase de poules, les joueurs de Bernard Diomède ont arraché la victoire dans les ultimes secondes de la prolongation. Après une main japonaise dans la surface et l’intervention de la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty.

Lucas Michal, attaquant de Monaco, n’a pas tremblé et a offert la qualification aux siens d’une frappe imparable en lucarne à la 120e+3 minute. Un scénario cruel pour le Japon, qui avait jusque-là dominé les débats avec 24 tirs tentés contre 15 pour les Français, trouvant même la barre et le poteau. Solides mentalement, les Bleus ont su résister et faire preuve d’un réalisme exemplaire pour renverser une équipe jusqu’ici invaincue et imperméable défensivement. Cette qualification inespérée envoie la France en quarts de finale, où elle retrouvera la Norvège, tombeuse du Paraguay (1-0).

Pub. le - MAJ le
