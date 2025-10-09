Olivier Giroud dévoile son probable dernier club

Une tournée d’adieux des stades français pour Olivier Giroud ? C’est ce qu’a laissé entendre le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts) ce jeudi soir sur RMC. Interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière au LOSC où il est sous contrat jusqu’en 2026, Giroud s’y est dit favorable.

«Je me concentre sur cette année, qu’elle se passe bien et on fera les comptes à la fin. Si le LOSC peut être mon dernier club ? Tout à fait», a-t-il commenté, avant d’être relancé et de se montrer une nouvelle fois affirmatif : «très certainement», a exprimé le Lillois sur la possibilité de raccrocher les crampons dans le nord.