Gulli et Ligue 1+ lancent l’émission Ma Super Ligue 1

Alors que Ligue 1+ a désormais plusieurs semaines de vie et que la diffusion de la Ligue 1 se déroule pour le moment sans grosse fausse note, le développement prévu par LFP Média continue de se dérouler. Ainsi, il était déjà prévu de lancer une émission en partenariat avec la chaîne Gulli pour promouvoir le football français auprès des enfants. C’est désormais officiel avec le lancement prévu de l’émission Ma Super Ligue 1 à partir du 29 octobre à 16h. Ainsi, tous les mercredis l’émission sera diffusée sur Gulli puis chaque week-end sur la plateforme Ligue 1+.

Le premier numéro se concentrera sur Lille, Lens et Lyon avec les champions du monde Olivier Giroud, Florian Thauvin et Corentin Tolisso qui recevront des enfants qui pourront leur poser des questions. La présentatrice SoAnne lancera aussi un défi sportif au club qui l’accueillera. Une histoire mythique de la Ligue 1 sera racontée ou encore un récapitulatif de la dernière journée de Ligue 1. Des enfants commenteront aussi les plus beaux buts de la dernière journée. Une façon de promouvoir la Ligue 1 à un très jeune public.