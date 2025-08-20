La Ligue 1 va lancer une émission sur Gulli
Alors que la Ligue 1 a repris le week-end dernier avec la première journée de championnat, la nouvelle plateforme de la LFP, Ligue 1+ qui est le nouveau diffuseur principal a connu un démarrage intéressant. Plus de 600 000 abonnés sont d’ailleurs déjà recensés. Et le développement de la chaîne ainsi que la propagation de la marque Ligue 1 est dans les petits papiers.
Dans un entretien pour Challenges, le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost a fait part d’une future collaboration avec la chaîne TV jeunesse Gulli lors des prochaines semaines avec le lancement de l’émission Ligue 1 Kids. Cette dernière sera un magazine avec des jeux et une immersion dans les clubs, mais aussi des dessins animés autour du sport et notamment du football.
