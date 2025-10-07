Menu Rechercher
Argentine : Otamendi va manquer le début de la Coupe du monde 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Otamendi (Argentine) @Maxppp

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine pourra défendre son statut de tenant du titre. L’Albiceleste devra néanmoins se passer de Nicolas Otamendi pour le premier match. En effet, lors du match entre l’Équateur et l’Argentine pour la 18e journée des éliminatoires de la zone CONMEBOL, le défenseur de Benfica a été exclu au même titre que le joueur de Chelsea Moisés Caicedo.

L’Argentine qui a perdu ce match 1-0 a vu Nicolas Otamendi recevoir une sanction d’un match de la part de la FIFA. La fédération argentine espère que la FIFA procèdera à une amnistie générale et efface les sanctions légères d’un match comme cela peut arriver lors de certaines compétitions. Sauf changement de position de la FIFA, Nicolas Otamendi manquera au moins le premier match de l’Argentine à la Coupe du monde 2026.

