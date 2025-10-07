Menu Rechercher
Deco justifie le coup de gueule de Flick sur la sélection de Lamine Yamal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal avec Hansi Flick @Maxppp

Les remontrances d’Hansi Flick ces dernières semaines à l’égard de Lamine Yamal (18 ans) font les choux gras de la presse catalane. Il n’y a pas que cela qui tracasse le Barça et son entraîneur. Le jeune ailier a fini par déclarer forfait pour ce rassemblement, lui qui s’est blessé au pubis. Les Blaugranas font pouvoir mettre au repos leur star et observer sa récupération.

Deco s’est justifié des tensions naissantes avec la fédération, puisque déjà le mois dernier, Yamal était revenu touché de sa sélection. «Il est normal que l’entraîneur du Barça s’énerve si Lamine arrive de deux matchs avec la sélection et ne peut pas jouer à cause d’une gêne», assure le directeur sportif sur Radio Catalunya.

