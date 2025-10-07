FC Barcelone : ça vire à la catastrophe pour Dani Olmo

La semaine a été dure pour le FC Barcelone. Battu 2-1 sur sa pelouse contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ce mercredi, le club catalan a pris une rouste ce dimanche contre le Séville FC (4-1) en Liga. Rien de forcément dramatique, mais les Blaugranas se retrouvent désormais deuxièmes du championnat à deux points du rival, le Real Madird. Cela a aussi mis le point sur certains défauts du club catalan en ce début de saison. Quand on perd, on cherche des coupables et parmi les éléments décevants, on retrouve Dani Olmo.

La suite après cette publicité

Recrue star du mercato 2024 - car le FC Barcelone n’avait pu recruter que Pau Victor et lui - le milieu offensif de 27 ans avait livré un premier exercice intéressant avec 12 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres. S’il a parfois manqué de constance, notamment en seconde partie de saison, il est cette fois dans une dynamique plus négative. Auteur d’un but et de deux passes décisives en 10 matches sur ce début de saison, il apparait moins éclatant que son concurrent Fermin Lopez (2 buts en 5 matches). Alors que ce dernier est blessé et devrait revenir après la trêve internationale d’octobre, Dani Olmo n’en a pas profité.

La suite après cette publicité

Dani Olmo n’apporte pas assez

Catastrophique mercredi contre le Paris Saint-Germain, il a été le seul élément offensif à n’avoir rien apporté. Fantomatique et loupant une grosse occasion de but, il a hérité d’un 3 dans nos notes de la rencontre. Ce dimanche contre Séville, il a également eu un impact proche du néant. Loin du joueur qui avait permis à l’Espagne de gagner l’Euro 2024, Dani Olmo est dans le dur. Le consultant anglais Gary Neville avait d’ailleurs tancé l’ancien du RB Leipzig : «j’ai observé attentivement Olmo et Fermin, et honnêtement, Fermin López apporte plus à Barcelone que Dani Olmo n’en apportera jamais. Son énergie, ses déplacements et son intelligence de jeu correspondent parfaitement à l’image du Barça. Bientôt, les supporters se rendront compte qu’Olmo n’est pas à la hauteur.»

Parmi les raisons de cette méforme, il y a évidemment une donnée physique. Joueur fragile, Dani Olmo avait contracté trois absences l’an dernier qui lui ont fait manquer 20 matches sur la saison. S’il n’est pas blessé à l’heure actuelle, il sait que son niveau de forme n’était pas optimal au début de la saison et cela a permis à Fermin Lopez de prendre le dessus. «La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste. Il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermín. Je n’étais pas très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces deux dernières semaines», confiait Hansi Flick à la mi-août quand Fermin Lopez a pris le dessus sur Dani Olmo. Incapable de montrer un niveau satisfaisant au cours des dernières semaines, Dani Olmo va voir sa situation se compliquer un peu plus après la trêve internationale et le retour de Fermin Lopez.