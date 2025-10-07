Villarreal : les mots de Marcelino sur le match délocalisé à Miami

Alors que la FIFA a donné son feu vert à la tenue du match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévu le 21 décembre à Miami, Marcelino s’est exprimé sur cette réception inhabituelle. Présent à Valence lors d’un événement organisé par le Comité des entraîneurs de la Fédération de football de la Communauté valencienne, l’entraîneur du Sous-marin jaune a confirmé que son club était favorable à l’idée de jouer aux États-Unis, expliquant qu’il s’agirait d’une nouvelle expérience pour son équipe.

« Si on nous dit que nous devons jouer là-bas, nous irons jouer là-bas. Si les instances compétentes décident que nous devons y aller… Nous savons que notre club est d’accord, et pour nous, ce sera une nouvelle expérience face à une grande équipe, dans un grand match. Et bien sûr, que ce soit ici ou ailleurs, nous espérons gagner », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo, avant d’admettre ne pas savoir si le fait de jouer « à domicile » dans un autre stade que celui de la Cerámica pourrait modifier son approche. « De toute façon, je pense que le football est le même partout. Il peut faire plus chaud, plus froid, cela dépend de la période de l’année. Et bon, c’est comme ça que nous devons jouer cette journée-là. C’est un long voyage, plus long que d’habitude, mais nous nous adaptons parfaitement à ce que la compétition exige de nous. »