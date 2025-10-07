Barça : Lewandowski veut rebondir après son penalty raté contre Séville
Quelques heures après la défaite face au Séville FC (4-1), qui a fait perdre au FC Barcelone la première place en Liga, Robert Lewandowski a rejoint la sélection polonaise pour préparer le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre la Lituanie, ainsi qu’un amical contre la Nouvelle-Zélande. En conférence de presse aux côtés du sélectionneur Jan Urban, l’attaquant de 37 ans s’est montré optimiste malgré le revers subi au Sánchez Pizjuán, assurant que le Barça en sortira grandi.
« Des matchs comme celui d’hier (contre Séville) arrivent. C’est ça, le football. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait », a déclaré Lewandowski, en évoquant notamment son penalty manqué qui aurait pu permettre au Barça d’égaliser. « Les penalties ratés font partie de ce sport. Aujourd’hui, ça fait mal, mais j’espère que nous allons réagir de manière positive. Ce genre de situations peut nous renforcer », a-t-il ajouté, tout en assurant que le vestiaire « a envie d’effacer cette déception », même si « cela doit se prouver sur le terrain ».
