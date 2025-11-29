Menu Rechercher
Xabi Alonso fustige Laporta après ses attaques envers le Real Madrid

Xabi Alonso sur le banc du Real @Maxppp

Si Florentino López ne compte pas réagir aux déclarations de Joan Laporta, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, n’a pas hésité à donner son avis sur les propos récents du président du Barça, de manière claire et sans détour. «Il y a des messages populistes qui plaisent à leur public. Nous, nous nous concentrons sur le terrain, à gagner de manière sportive ; chaque match est une épreuve pour cela et il faut le prouver», a déclaré le coach espagnol en conférence de presse, avant le déplacement à Gérone ce dimanche soir.

Pour rappel, après les critiques virulentes du président madrilène envers le Barça, son homologue barcelonais avait répliqué en affirmant que «le Real Madrid souffre de barcelonite». Des mots qui n’ont visiblement pas été bien accueillis par Alonso.

