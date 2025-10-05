Prono
Match Séville - Barcelone en direct commenté
8e journée de Liga - dimanche 5 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Séville et Barcelone (Liga, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Séville et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Séville et Barcelone.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Séville et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Séville Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Séville et Barcelone ?
FC Séville : le coach M. Almeyda a choisi une formation en 4-3-3 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Marcão, César Azpilicueta, José Ángel Carmona, D. Sow, L. Agoumé, B. Mendy, R. Vargas, Isaac Romero, A. Sánchez.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, M. Rashford, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Séville Barcelone ?
Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Séville Barcelone ?
Sevilla accueille le match au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
- Quelle est la date et l'heure du match Séville Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Séville ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Séville : A. Sánchez 13' (sp.), Isaac Romero 37'.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par M. Rashford 45+7'.