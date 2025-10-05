Menu Rechercher
2 - 1
MT
Liga 2025/2026 8e journée
Séville
2 - 1
MT
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
mi-temps
2 - 1
45+7'
2 - 1
(PD Pedri) M. Rashford
37'
2 - 0
Isaac Romero (PD R. Vargas)
13'
1 - 0
A. Sánchez (SP)
Voir le live commenté
Classement live 2 Barcelone 19 4 Séville 13
Possession 54% Barcelone Séville
Tirs 7 4 2 3 3 5
Grosses occasions créées 60% Séville 3 Barcelone 2
Compositions Séville 4-3-3 Barcelone 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 SEV N NUL 2 BAR
400 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Pedri 1 #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 1 #3 Logo FC Séville Djibril Sow 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 2/2 100% #2 Logo FC Séville Isaac Romero 2/4 50% #3 Logo FC Séville Alexis Sánchez 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 2
Fautes subies
#1 Logo FC Séville José Ángel Carmona 2 #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Gabriel Suazo 4/4 100% #2 Logo FC Séville José Ángel Carmona 4/4 100% #3 Logo FC Séville Rubén Vargas 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo FC Séville César Azpilicueta 2 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 3/6 50% #2 Logo FC Séville Isaac Romero 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Alexis Sánchez 0/4 0% #2 Logo FC Séville Isaac Romero 0/4 0% #3 Logo FC Séville César Azpilicueta 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 29/32 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
N
V
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
9% 5 Victoires 17% 9 Nuls 74% 40 Victoires

Blessures & suspensions

Peque Fernández Peque Fernández Blessure musculaire Chidera Ejuke Chidera Ejuke Ischio-jambiers Adnan Januzaj Adnan Januzaj Blessure à la cheville Alfon González Alfon González Blessure à la cheville Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Tanguy Kouassi Tanguy Kouassi Ischio-jambiers Isaac Romero Isaac Romero Ischio-jambiers
Joan García Joan García Blessure au genou Lamine Yamal Lamine Yamal Blessure à l'aine Fermín Fermín Blessure à la hanche Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

TheLoveur 78 16:33 Je l'avais dit hier que Séville peut battre ce Barça avec tout leur absent 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Séville - Barcelone en direct commenté

8e journée de Liga - dimanche 5 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Séville et Barcelone (Liga, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Séville et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Séville et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Alejandro Muñíz Ruiz arbitre principal
0.3
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Fabián Blanco Rodríguez arbitre assistant
Fernando Román Román quatrième arbitre
Jesús Gil Manzano arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42714
  • Affluence moyenne : 30800
  • Affluence maximum : 48000
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 05 octobre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 41040
Code SEV-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Séville
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Séville et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Séville Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Séville et Barcelone ?

FC Séville : le coach M. Almeyda a choisi une formation en 4-3-3 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Marcão, César Azpilicueta, José Ángel Carmona, D. Sow, L. Agoumé, B. Mendy, R. Vargas, Isaac Romero, A. Sánchez.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, J. Koundé, F. de Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, M. Rashford, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Séville Barcelone ?

Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Séville Barcelone ?

Sevilla accueille le match au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Quelle est la date et l'heure du match Séville Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Séville ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Séville : A. Sánchez 13' (sp.), Isaac Romero 37'.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par M. Rashford 45+7'.

Top commentaires

TheLoveur 78 16:33 Je l'avais dit hier que Séville peut battre ce Barça avec tout leur absent 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier