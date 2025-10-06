Le FC Barcelone se fait complètement détruire en Espagne

Hansi Flick vient de traverser sa première semaine sombre sur le banc du FC Barcelone. Alors que les Catalans étaient attendus après une défaite sur sa propre pelouse lors du choc contre le Paris Saint-Germain, ils se sont complètement loupés contre le Séville FC, encaissant même une humiliation sur le score de 4-1 au Sánchez Pizjuán. Certes amoindri en raison de nombreux pépins physiques, le club blaugrana n’a pourtant pas été épargné par la presse locale, qui a pointé du doigt les premières lacunes de la formation d’Hansi Flick.

La suite après cette publicité

«Le Barça s’est vautré», a titré Mundo Deportivo, en expliquant qu’il s’agissait dimanche soir du pire Barça de l’ère Flick. «Le Barça aurait dû tirer les leçons de la défaite face au PSG, mais il ne l’a pas fait. Séville, comme le PSG, a une fois de plus cassé la courroie de transmission, le système d’alimentation de l’équipe», explique le journal local, pointant ainsi du doigt les prestations de Dani Olmo, clairement pas au niveau et Robert Lewandowski, en difficulté et auteur d’un penalty complètement raté.

La suite après cette publicité

La presse espagnole est unanime

Même son de cloche du côté de Sport, qui évoque une défaite inexcusable, en listant plusieurs points expliquant cette déroute en Andalousie. En pointant également du doigt l’efficacité de Lewandowski devant le but : «il traverse une période difficile : son échec sur penalty illustre un manque de confiance évident, problématique pour un attaquant de son calibre malgré toute son expérience». Ainsi qu’une grosse fébrilité défensive et des joueurs pas au niveau de l’équipe : «le Barça souffre terriblement de l’absence d’Iñigo Martínez. Le Basque était le patron de la défense, capable de faire remonter le bloc, de diriger la ligne et de former une paire solide avec Cubarsí».

Un sentiment qui est revenu en Espagne, car «malgré avoir accumulé de nombreuses victoires en début de saison, le fait est qu’ils ont toujours encaissé des buts», indique la Cadena Cope. Deuxièmes de Liga et à deux points du Real Madrid, le FC Barcelone n’a pas vraiment à s’inquiéter pour le moment, mais devra revenir bien plus solide après la trêve internationale, où il devra rassurer contre l’Olympiacos, en Ligue des Champions, avant un Clasico contre le Real Madrid, fin octobre.