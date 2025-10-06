Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

Espagne : Luis de la Fuente convoque un vétéran à la place de Lamine Yamal

Par André Martins
1 min.
Borja Iglesias @Maxppp

Deux ans après sa dernière apparition avec la Roja, Borja Iglesias fait son retour en sélection pour pallier l’absence de Lamine Yamal. Appelé pour la dernière fois en mars 2023, l’attaquant s’était ensuite écarté volontairement de l’équipe nationale en août de la même année, en réaction au scandale impliquant Luis Rubiales lors du Mondial féminin : « En tant que footballeur et en tant que personne, je ne me sens pas représenté par ce qui s’est passé aujourd’hui à la Cité du football de Las Rozas. » Depuis, la situation a évolué, tant du côté de la fédération espagnole que dans la trajectoire personnelle du joueur.

Revenu au Celta Vigo à l’été 2024, Borja Iglesias a retrouvé de la régularité et de l’efficacité, avec 17 buts en 51 matchs, dont 6 en 10 rencontres cette saison. Différent de Lamine Yamal dans le jeu, l’ancien du Betis Séville vient pour offrir d’autres alternatives aux profils plus mobiles d’Oyarzabal et Ferran Torres, dans un rôle similaire à celui de Morata. Une bonne nouvelle pour celui qui ne s’attendait pas à être appelé il y a encore quelques jours. « Je crois qu’il y a une pré-liste et je n’y figure pas, donc je pense que je ne serai pas appelé. Il y a des coéquipiers qui y sont, on verra si ce sera leur tour », expliquait-il après le match contre le PAOK en Ligue Europa (3-1).

