Manchester United craint une offre XXL pour Bruno Fernandes

L’Arabie saoudite n’a pas encore tiré un trait sur Bruno Fernandes. Selon Manchester Evening News, Manchester United pourrait de nouveau être sollicité en janvier pour son capitaine. Après avoir refusé une offre de près de 115 millions d’euros de la part d’Al-Hilal l’été dernier, la formation anglaise se prépare à d’éventuelles nouvelles approches, toujours en provenance d’Arabie saoudite et peut-être d’Europe, certains clubs espérant profiter de l’instabilité à Old Trafford pour attirer le meneur de jeu portugais.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien du Sporting CP avait pourtant affirmé vouloir continuer à évoluer au plus haut niveau au moment de refuser cette offre estivale. Mais selon plusieurs sources évoquées par le quotidien mancunien, les clubs saoudiens reviendront à la charge en janvier, prêts à lui offrir un salaire de 800 000 euros par semaine, net d’impôts — soit plus du double de ses revenus actuels. Un atout de taille pour tenter de le convaincre de changer d’air.