La réponse tranchante de l’UEFA contre la Super League

Le bras de fer se poursuit entre l’UEFA et la Super League. Alors que cette dernière a annoncé une nouvelle proposition de format pour sa compétition qui n’a pas encore vu le jour, l’UEFA a encore annoncé qu’elle ne voudrait pas modifier le format de sa Ligue des Champions pour un système fermé ou semi-fermé comme le prévoit la Super League. L’instance européenne a été contactée par Mundo Deportivo et a campé sur sa position.

La suite après cette publicité

L’UEFA a ainsi réaffirmé catégoriquement que la Ligue des Champions n’allait pas se coucher devant le projet Super League et a aussi confirmé des discussions formelles avec la Super League : «ces rencontres ont eu lieu en public, et toute affirmation selon laquelle elles étaient secrètes est totalement fausse. Elles n’ont donné lieu à aucun résultat officiel.»