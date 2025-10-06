La Fédération portugaise a pris une grande décision avec le PSG pour João Neves

La Fédération portugaise de football (FPF) a annoncé que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, João Neves, a été dispensé de la trêve internationale avec le Portugal, en accord avec le club parisien. La Selecao ne veut prendre aucun risque sur ce rassemblement. Pour remplacer l’ancienne pépite de Benfica, Roberto Martinez a fait appel à Nuno Tavares. Pour rappel, le Portugal affrontera l’Irlande le 11 et la Hongrie le 14, à l’Estádio José Alvalade.

«Le sélectionneur national Roberto Martínez a convoqué Nuno Tavares pour faire partie de l’équipe du Portugal pour le double match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande et la Hongrie. L’arrière gauche de 25 ans, qui représente la Lazio, revient en équipe nationale et prend la place de João Neves, qui a été libéré. Le Département Santé et Performance de la FPF, en lien avec le service médical du Paris SG, a estimé que le milieu de terrain international portugais n’est pas physiquement apte à participer aux matchs de l’équipe nationale».