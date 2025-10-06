Eliminatoires CM - Afrique
Algérie : les images de l’arrivée de Luca Zidane à Alger
Convoqué pour la première fois en sélection algérienne, Luca Zidane est officiellement arrivé sur le sol algérien. Le fils de la légende Zinédine a été accueilli comme il se le doit à l’Aéroport d’Alger - Houari-Boumédiène.
Pour rappel, durant cette trêve, les Fennecs affronteront la Somalie au Miloud Hadefi Stadium, puis ils défieront l’Ouganda, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Un rassemblement marqué par la grande première d’un fils Zidane, de quoi apporter un peu plus de lumière sur le groupe de Vladimir Petković.
