Algérie : ça vaut quoi Luca Zidane à Grenade ?

Son nom et son passé au Real Madrid lui ont déjà valu de faire la Une des médias. Mais à 27 ans, Luca Zidane a vu les projecteurs se braquer plus fortement sur lui. Alors qu’il évolue dans les bas-fonds de la deuxième division espagnole à Grenade, le gardien de la fratrie Zidane a été propulsé sur le devant de la scène lorsque la FIFA a officialisé son changement de nationalité sportive. Devenu sélectionnable pour l’Algérie, le joueur de 27 ans a été appelé par Vladimir Petkovic deux semaines seulement après la grande annonce. Grâce à cette opportunité, Luca Zidane est donc susceptible de disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, voire la Coupe du Monde 2026 si les Fennecs se qualifient.

«Tout est naturel sauf quand vous avez son père Zinedine Zidane qui vient assister aux matches»

Une chance unique pour un joueur destiné à évoluer dans des clubs de seconde zone. Avant de l’observer chez les Verts, partons en Andalousie le temps de ces quelques lignes pour en savoir un peu plus sur le cas Luca Zidane vu de Grenade. Pour rappel, le fils de « Zizou » y joue depuis un peu plus d’un an maintenant après des passages à Eibar, au Rayo Vallecano, au Racing de Santander et au Real Madrid. « Tout se passe avec normalité. Vous savez, ça fait longtemps que les fils de Zidane jouent en Espagne. Luca vient d’Eibar et bien sûr qu’il a un nom très connu, il Luca est un gars très normal, voire même timide. Il s’est très bien intégré, il n’y a eu aucun problème, même si la saison dernière, Grenade n’a pas atteint ses objectifs. Il n’y a aucun problème. Tout est naturel sauf quand vous avez son père Zinedine Zidane qui vient assister aux matches en tribunes (rires). Luca est un gars normal, qui s’entraîne bien et qui est parfaitement intégré à la dynamique de l’équipe », nous a confié le suiveur du GFC, Rafael Lamelas, journaliste à l’IDEAL.

Luca Zidane ne fait pas bruit, sauf quand il provoque les sifflets du stade Los Cármenes. La saison dernière, Zidane a disputé 16 matches (toujours en deuxième division) et a encaissé 22 buts. Un mauvais bilan qui a eu son importance. Septième du classement en 2024/2025, Grenade a raté de quatre points les premières places jouant la montée en Liga. Rebelote en ce début de saison quand il a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à onze reprises en six rencontres. Sifflé, Zidane a vu son coach l’asseoir sur le banc au profit d’Ander Astralaga, après un match nul contre Malaga (2-2, le 6 septembre). « Parfois oui, son nom lui pèse un peu. Cette saison, il y a eu des critiques, même si c’était surtout à cause de son rendement. Il a très mal démarré la saison en encaissant beaucoup de buts. C’était surtout des sifflets. La saison passée, il a eu des hauts et des bas et il a alterné les titularisations avec Diego Mariño qui n’est plus là », explique Lamelas. Le choix de son coach, Pacheta, ne s’est toutefois pas avéré payant. Après la défaite contre Leganés (0-2), ce dernier a décidé de remettre Zidane dans les cages pour les rencontres face à Burgos et Huesca. Et cette fois, ça a marché.

«C’est un double problème pour Grenade»

« Au final, avec la restructuration qu’a connu Grenade cet été, ils ont misé sur lui. Mais il y a eu des doutes puisque le gardien numéro 2 Ander Astralaga a joué. Mais ces deux dernières semaines, il est revenu titulaire. Il a été bon contre Burgos (1-1) et a réalisé un très gros match face à Huesca (1-0) », explique Lamelas. Un match remporté sans prendre de but, une première depuis le 13 avril 2025 pour Grenade, grâce notamment à un arrêt XXL. Un rebond que Pacheta espère salvateur pour Zidane, notamment en vue du retour du Franco-Algérien devant le public de Los Cármenes ce samedi soir contre l’équipe B de la Real Sociedad. « Luca est un excellent gardien, tout comme Ander, ils sont fiables. Nous devons les soutenir. Je n’ai aucun doute quant à l’émotion qui nous anime lorsque nous jouons à Los Cármenes. L’équipe est prête à offrir davantage à nos supporters. Cela ne nous pèsera pas et les fans continueront à nous suivre, je n’ai aucun doute là-dessus. Et s’il y a des problèmes, nous nous battrons pour les résoudre. C’est un défi que nous devons relever et qui me motive », a déclaré le coach ce vendredi en conférence de presse. Enfin, en plus des performances du joueur, Grenade doit également apprendre à vivre avec le nouveau statut international de son gardien.

« Ça ne nous a pas surpris. Quand l’Algérie a annoncé que Luca était devenu sélectionnable, on savait que c’était pour qu’il soit appelé pour le prochain rassemblement », a confié Lamelas, qui a confirmé que ce rebondissement dans la carrière internationale de Zidane aura des conséquences fâcheuses pour son club. « Effectivement, c’est un double problème pour Grenade, d’autant qu’Astralaga est international espagnol U21. Pour le prochain match (ce samedi), ça ira, mais les deux joueurs seront en sélection lors du prochain match (contre Las Palmas, le championnat ne s’interrompant pas pendant la trêve internationale) donc c’est un joueur de l’équipe réserve qui devra jouer. Il y aura un problème en janvier avec la CAN même si Astralaga devrait être là sauf pépin, mais c’est clairement un problème pour les rassemblements d’octobre et de novembre », s’inquiète Lamelas. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Pacheta a d’ailleurs botté en touche. « Permettez-moi de répondre à ces questions la semaine prochaine. Pourquoi ? Je pense que nous ne tenons pas compte du match de samedi contre la Real Sociedad B. Une fois ce match passé, nous parlerons de tout cela et des solutions. Il sera difficile qu’un des gardiens soit présent vendredi contre Las Palmas. Nous verrons s’il y aura d’autres surprises. Je suis revendicatif et si je dois m’exprimer, je le ferai. » Grenade ne s’attendait sans doute pas à rencontrer ce genre de problème avec Luca Zidane en ce début de saison.